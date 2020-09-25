黑龍江逾30女學生街頭群毆　警方拘22人全部均未成年

黑龍江省哈爾濱市依蘭縣逾30名女學生上周六（19日）在街頭集體毆鬥，警方至今拘捕22人，全部均未成年，其中16人為在校學生。事件引起網民熱議，認為當局應加強法制宣傳和教育，嚴防校園暴力。

事發於依蘭縣第二中學校外的五國城廣場附近，網上片段顯示，現場逾30名女生互相毆打，多名女生更持有短棍，且不停粗言辱罵對方，場面相當混亂。警方調查後指出，一名蓋姓的女生與職教中心一名隋姓女生率先發生打鬥，其後蓋女召來約20多人，隋女也召集10多人前來參與毆鬥。

網上不少留言均對事件表示非常震驚，「初中這年紀最天不怕地不怕，但這群女孩子也太彪悍了吧」、「都甚麼年代了還打架？好好背單詞不比打架強」、「人長大了，膽子也大了，做了他們人生第一場『驚天動地』的事，卻苦了那些老師們和家長」。

事後，當地教育局決定對該縣教育局兩名副局長及涉事兩間學校的教職員等12人進行嚴重處分，其中兩間學校的校長均被革職；依蘭縣職教中心在周二（22日）決定開除涉事的隋女，而依蘭縣第二中學校則對蓋女進行嚴肅批評教育。

當局強調，依蘭縣紀委監委目前已介入調查，啟動問責程序，教育局下一步將在全縣範圍內開展校園安全專項督查活動，積極對學生進行正向心理輔導，加強對學生的德育與法制教育。