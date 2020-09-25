巴士客唔戴口罩被拒載　戴回准上車反斥遭門夾傷　累全車人轉車

本港目前要求乘搭公共交通工具的乘客必須佩戴口罩，否則可被拒絕上車，但最近有市民目擊巴士車長被乘客刁難的過程，指周三（23日）晚上乘坐九巴290A時，看到1名男子起初因未戴口罩被拒載，未料他戴回口罩並上車後，突然指控遭車門夾傷，最終令全車乘客轉車。樓主認為乘客沒有被夾傷，故留下電話號碼予車長，必要時當證人還他清白。

1名男子日前因未戴口罩被巴士車長拒載，他後來戴回口罩並上車，指控被車門夾傷。（fb「將軍澳主場」圖片）

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樓主在facebook群組「將軍澳主場」發帖，稱自己周三晚上乘搭290A巴士，當駛到牛池灣村時，看到1名男子候車，車長發現他沒戴口罩，故未有開門並示意提醒。男子不停大力拍門，不久戴回口罩，但當車長讓其上車後，他卻指控被車門夾到，最終令全車乘客下車，大約10分鐘後轉乘其他車輛。

樓主指男乘客「賴死喺㗎車度唔走」，由於自己目擊事發經過，並認為車長沒有令男乘客受傷，故已留下聯絡方法給對方，希望可還他清白。

樓主表示車長沒有令男乘客受傷，已留下聯絡方法，必要時當證人。（示意圖/資料圖片）

帖文一出，大批網民留言批評涉事乘客「惡人先告狀」，支持車長依照規距做事，「又唔係冇口罩喺身，硬係要做啲損人不利己嘅事」、「無恥便無敵」，紛紛呼籲樓主主動聯絡巴士公司做證人，亦有人稱巴士車門位置有車Cam，應能拍攝到事發經過。

因巴士乘客拒戴口罩而引起的爭執不時發生，今年7月中，1名乘搭290號巴士的伯伯被車長要求戴上口罩，他拒絕配合並多次「曬證」自稱退休車長，惟立即遭車長反駁，堅持要他戴口罩才開車▼▼▼

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