趣一趣│狗狗伸手變遞頭　一臉呆萌超爆治癒

不少人在狗狗身上獲得撫慰心靈的力量。日本早前有網民分享與狗狗互動的影片，只見狗狗遵從要「遞手」的指示時，突然將頭也伸向主人手上，撒嬌模樣非常可愛。很多網民笑言被牠那一臉呆萌表情迷倒，瞬間有治癒感覺。 （Twitter帳號「Yumiki_ran」）

日本有網民分享與狗狗互動的影片。（Twitter帳號「Yumiki_ran」圖片）

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日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

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日本有貓奴分享喵星人露肚腩瞓覺的爆笑畫面。（Twitter帳號「nekohinoki」圖片）

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