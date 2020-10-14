心理測驗│一圖測你戀愛風格隱藏喜好　看到男人臉渴求安全感？

撰文：夏洛特
最後更新日期：
平日再理性的人，一旦墮入愛河，都有可能變成另一種模樣。想知自己拍拖時有哪些偏好，不妨用以下心理測驗測測看。
圖中同時隱藏多種圖案？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇
你在圖中第一眼看到甚麼？（網上圖片）
A.男人的臉
B.穿大衣的人
C.嬰兒
D.低頭看書的人
E.兩個對坐的人
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+12
+12
+12
同場加映：神準心理測驗│10條問題測你內心純真指數
投身社會後，童心逐漸與我們遠去，不再容易獲得單純的快樂。(電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）
👇👇👇測你內心純真指數（點擊第一張圖開始測試）👇👇👇
提示：每答一個「是」便得一分。
+6
+6
+6
不准偷看
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+8
+8
+8
同場加映：心理測驗 | 從擁抱方式看出你的戀人歲數
擁抱方式或可以測出適合你的伴侶年齡差。 （電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）
選你喜歡的擁抱方式，測測看適合你的伴侶年齡差。
A. 後背擁抱
B. 貼臉擁抱
C. 擁抱舉高
D.正面擁抱
點擊看你的伴侶年齡差：
+6
+6
+6