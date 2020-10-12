登山客捉野牛角打卡稱「老友點玩都得」　網民炮轟：影衰晒行山界

行山享受大自然，看到野生動物理應不作打擾，但最近有行山客在社交網站上傳照片，見他出遊時偶遇野牛，興奮得雙手緊捉牛角「打卡」拍照，更指「老友點玩都得」。網民看後怒斥他傷害動物，並指其舉動或會刺激牛的情緒，反而令自己受傷，自討苦吃。

有行山客出遊巧遇野牛，卻伸手捉着牛角拍照。（fb圖片）

據網民所指，涉事行山客經常在facebook各群組分享登山照，最近則上傳與郊外野牛的合照，看到他除了興奮地豎起拇指，甚至雙手捉着牛角拍照，表示「切勿模仿！老友點玩都得」。

照片後來在網上流傳，有人截圖後上傳至其他fb群組，立即引來公憤，網民紛紛指責登山男「影衰晒行山界」，批評他不懂尊重生命，「請尊重生命啦，如果俾人扭你耳仔會否高興先」，並擔心野牛一旦發惡及傷害男子，或會被人道毀滅，「最主要佢咁拉扯牛角，牛一陣發惡撞佢落山，咁牛就有罪而被人道（毀滅）」。

fb專頁「山野新聞庫」亦提醒，黃牛角很脆弱和敏感，若拍照時大力拉扯動物，不但讓牠們受到不必要的傷害，更會嚇怕動物，呼籲山友「將心彼己，別胡亂作出傷害動物的行為吧」。

據漁農自然護理署網頁資料顯示，野牛和水牛並非馴養動物，市民不應蓄意接近，亦要盡量避免與牠們接觸，更不要激怒或驚嚇牠們；若在路途中看到野牛或水牛正在打架，則必須與牠們保持距離。

尊重大自然，人人有責，可惜往往有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

👇👇👇即學簡易5招，做個愛護大自然的行山友👇👇👇