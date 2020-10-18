生活百科｜點穴可以令人瞬間靜止？中醫角度解釋郁唔到原因

武俠片中的武林高手在對打時，都會使出點穴大法來令對手動彈不得，從而令對手敗下陣來。台灣有電視節目，從中醫角度剖析點穴大法是否真的令人被瞬間凝住的威力。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台灣公共電視節目《流言追追追》找來專家解釋究竟有否點穴一事，以及是否真如武俠小說中，點穴會讓人動彈不得或是被點中笑穴的人會大笑不止。

從中醫角度，穴位受到針炙刺激，經由神經反應，讓大腦產生「腦內啡」，以達至止痛以及治療的效果。而針對點穴流言，中醫師表示在中醫治療上是有個「啞穴」，但那是刺激後讓人恢復語言能力用的穴位。另外也有幾個穴道，一按就讓人痛到不能動，但是硬要動的話也是可以的。

習武之人以點穴將對方擒拿、卸骨，講求在最短時間、最快速度，造成最大傷害。（Youtube「Buzzgogogo」短片截圖）

所以以目前醫學實驗來說，並沒有一個穴道點下去，就會讓人動彈不得或大笑不停，而習武多年的少林武僧，最多只是快手一按，就讓人痛到倒地，甚至休克致命，因為習武之人以點穴將對方擒拿、卸骨，講求在最短時間、最快速度，造成最大傷害，若讓對手靜止不動或大笑不已，實在是沒有這個必要。

↓↓↓即睇風箏線會割斷喉嚨？↓↓↓

↓↓↓即睇實測瞓萬根釘床↓↓↓