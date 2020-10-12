星爺捲金錢官司　「周星馳+原名」成熱搜　10大電影票房排位係咁

【周星馳電影／星爺／票房】「星爺」周星馳繼被舊愛于文鳳為天比高佣金官司追討逾7000萬元後，近日又可能再捲入錢銀官司，令「周星馳」在Google Trends的搜尋熱度急升，不過網民搜尋爆升最多的相關詞組合，竟然是「周星馳 原名」，難道他另有名字？ 另外，周星馳縱橫演藝界多年，拍過了不少經典電影，例如《鹿鼎記》、《食神》、《逃學威龍》系列、《少林足球》、《功夫》等，無不為人津津樂道。究竟星爺哪部戲票房最高？哪套戲最受網民歡迎？

周星馳屢捲錢銀官司

周星馳（VCG／資料圖片）

「星爺」周星馳被舊愛于文鳳追討逾7000萬元山頂豪宅「天比高」佣金官司，將於下月在高等法院開審，近日又可能要與上市公司上海新文化傳媒打官司。

事源周星馳旗下公司Premium Data Associates Limited（PDAL）曾向新文化傳媒承諾，於2016年至2019年度、4個會計年度的總淨利潤須達10.4億元人民幣（約12億港元），結束日期為今年3月，如未能達標便需作出補償。惟合約期間，周星馳公司只上映了《西遊伏妖篇》及《新喜劇之王》2部電影，因票房未能達標，故需賠償差額。據悉，新文化傳媒已研究採取法律行動。

事件引起網民關注。《香港01》從Google Trends數據見到，「周星馳」搜尋熱度明顯急升，並在10月11日下午3時達到高峰，之後回落。

人氣竄升最多的相關搜尋，就是「周星馳 原名」，雖然不少網民關心星爺原名，但其實周星馳就是其原名，該項搜尋看來相當「無厘頭」。其他人氣竄升相關搜尋，不少都與《鹿鼎記》有關，估計與無綫電視（TVB）周日（10月11日）重播《鹿鼎記》電影有關。

哪套周星馳電影香港票房最高？

周星馳主演、監製過無數膾炙人口電影，例如《食神》、《喜劇之王》、《整蠱專家》、《鹿鼎記》、《回魂夜》、《賭聖》、《逃學威龍》、《功夫》、《少林足球》、《長江7號》、《美人魚》等，究竟哪一套在香港票房最高呢？

20大網民最愛周星馳電影

《KEYPO大數據關鍵引擎》分析2019年3月5日至2020年3月3日期間的香港網路大數據，不少網民持續討論周星馳電影，以下是香港網民討論最多的20大周星馳電影，會是你的心水嗎？

20大網民最愛周星馳電影（第20至第1位）▼▼▼