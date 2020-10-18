女生陰道鬆弛Q&A　性經驗豐富一定有關？　性治療師教8項自行檢查

不少已婚或曾生育的女性都會關注陰道鬆緊的問題，而不少人也曾有相關迷思，甚至成為男性取笑女性的低俗玩笑。由雞排妹（鄭家純）主持、不時分享正確性知識的YouTube頻道「深夜保健室」早前就請來性治療師欣西亞，分享與女性陰道鬆緊有關的Q&A，破解坊間誤會，同時教導姊妹們保持陰道彈性的超簡易方法。

雞排妹（鄭家純）請來性治療師及兩性作家欣西亞，大談坊間對女性陰道鬆緊度的迷思。（「深夜保健室」授權）

「深夜保健室」早前請來性治療師及兩性作家欣西亞，大談坊間對女性陰道鬆緊度的迷思，如很多男性都相信，女性若有豐富性經驗，陰道就會變得鬆弛，然而事實上卻非如此。欣西亞指，陰道其實是由肌肉及結締組織組成，如骨盤底肌肉不夠力作支撐，或是被撐大後再於短時間內收縮，例如懷孕、肥胖但短時間內瘦身及年齡老化等，陰道就會變得鬆弛。

欣西亞強調，陰道肌肉與身體其他肌肉群一樣，愈鍛鍊就能愈強壯及增加彈性。她建議女性可自行以「凱格爾運動」練習收縮陰道，剛開始時可嘗試從肛門周圍、尿道口及陰道口用力，並維持約5秒，每天做3至5次，每次15回合，約2至3月便能感受到變化。

欣西亞亦提出了8項自我檢測的描述，讓抱有懷疑的女性評估是否要向專業人士尋求協助，如在前3項符合其中一項及後5項符合其中3項或以上，便建議諮詢專業人士。

陰道鬆弛自我檢測：

1. 咳嗽、跑步或跳躍時漏尿

2. 陰道乾澀造成性交疼痛

3. 伴侶曾抱怨過有鬆弛感或不緊實

4. 曾有生育經驗

5. 下腹有垂墜感

6. 過度肥胖或減肥過快

7. 頻尿：一天8次小便或以上

8. 性行為時私密處曾有排氣聲

【本文已獲「深夜保健室」授權刊登】