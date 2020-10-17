疫情下日本主題樂園推「Work From 摩天輪」　1小時任坐包WiFi

新冠肺炎疫情持續至今，各國遊客減少之餘，不少世界級景點及主題樂園被迫暫停開放。日本一個主題樂園最近推出防疫特別計劃，開放摩天輪及泳池旁的太陽椅，讓上班一族由在家工作變成在樂園工作，另有一番風味。如果選擇在摩天輪「離地」工作，更可以在包廂內獨處1小時，兼送WiFi讓打工仔保持在線。

日本「讀賣樂園」最近推出名為「娛樂休假工作」（Amusement Workation）的計劃，客人可於摩天倫的包廂內任坐1小時工作。（ANN片段截圖）

位於日本東京市郊的「讀賣樂園」最近推出名為「娛樂休假工作」（Amusement Workation）的計劃，客人可於摩天倫的包廂內任坐1小時，期間摩天輪會轉5圈，現場更設有WiFi，即使在高空使用網絡開會、打文件等亦無難度。

此外，樂園亦特設一個特殊空間，在泳池旁提供可用於工作的桌子和躺椅等，現場更可租借拖板、充電器，甚至是小型WiFi等，不怕電腦無電或連接網絡狀況出錯等問題。如果當日下雨，園方更開放餐廳讓客人在內工作，非常貼心。

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據官網資料顯示，客人需提前預約日子，平日價格為每人1900日圓（約139港元），假日則是每人2000日圓（約147港元）。

川崎市多摩區一家遊戲製作公司員工接受媒體訪問表示，在摩天輪上與同事進行在線會議，可以向他們展示外面的風景，亦可改變自己的工作心情。但有網民坦言在摩天倫工作無法專心，而且從高空看着風景總有點恐怖，「快嚇死了」、「何時有過山車工作空間」、「無聊的工作也變得有趣呢」。

（Twitter、讀賣新聞）

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