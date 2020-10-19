台女結婚表妹硬要做伴娘　仲嫌件衫唔靚想着新娘禮服激爆真．新娘

結婚是人生大事，許多新人都會用心打扮，只為了留下美好的回憶。而台灣卻有一位人夫表示，日前辦婚禮時的伴娘是老婆的表妹，而她的夢想就是穿伴娘禮服，挑衣服當天卻受限身材，沒有適合的伴娘服能穿，最後就挑了一件「新娘禮服」回家，事後甚至還要求新秘分一些「新娘首飾」給表妹配戴，讓新娘本人氣炸。

伴娘竟想穿新娘裝 長輩們覺得「沒關係」超冤屈 點圖看看事情經過及表妹一家誇張行徑：

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文一出引起許多網友表示表妹的行為非常沒禮貌，紛紛表示，「這件也太誇張，感覺表妹很白目」、「重點就是你老婆很美，這樣穿只是表妹會很難看而已 」、「這樣穿蠻尷尬的，但是伴娘做出不合宜的舉動，就算比不過新娘，還是要制止呀」、「這不是超不超越的問題，而是這一看就是新娘服，表妹也真有臉耶」、「怎麼覺得新娘有點可憐，感覺新娘的親戚長輩很愛欺負她 」。

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