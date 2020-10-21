東城戲院廁所最猛　傳因鬧鬼執笠　前身竟然係呢間殯儀館

位於灣仔已倒閉的東城戲院傳聞是一間猛鬼戲院，YouTube頻道「迷上癮」講述當年盛傳的多個鬧鬼事件，例如全院滿座、無臉女鬼等靈異傳說。

東城戲院前身是萬國殯儀館，是灣仔一間知名的猛鬼戲院，當年傳出很多鬧鬼事件。（影片截圖）

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東城戲院前身是萬國殯儀館，戲院的廁所位置正正是萬國的停屍間，最經典的怪事也發生在廁所裏。

（一）

坊間一直傳聞，不論什麼時間及有多少人來東城戲院看電影，都會突然全院滿座。有一次戲院正在播放午夜場，只賣出少許門票，應該只有三成人入座，但有觀眾上廁所後返回影院，卻發現「全院滿座」，所有座位都坐滿了人，但看上去全都沒有血色，加上熒光幕的光線照射下，他們的樣子更是詭異，甚至看到有人在吃元寶蠟燭香。

曾有香港藝人分享他在東城戲院的撞鬼經歷，當日他正在看電影《龍虎榜》，當時見前座是滿座的，但散場後影院的燈光一開，發現前座原來只有數個觀眾，剛剛爆滿的人群一下子全部消失。他以為自己眼花而沒有理會，後來他上廁所時，在男廁前看到一位婆婆用扇遮住下半邊臉，他好奇之下便問她為何會坐在這裏，婆婆表示「他們」都去了看戲，還反問他現在時間是多少，他答了之後，婆婆突然拿下扇子，露出一張沒有下巴的臉，面上的肉只到上唇，下面是一排發黃的牙齒，嚇得他衝回影院，卻發現再次全院爆滿，並且都是沒有下巴的，坐在其中的觀眾卻沒有發現，最後他被嚇得用爬的才能走出戲院。

（二）

某天阿詩跟男友去看電影，看電影途中人有三急要上廁所，上完後站在鏡子前整理頭髮，旁邊有名長髮女子也在梳頭，五官因被頭髮遮擋住，一直看不到對方的樣子，但因阿詩曾聽說過這間戲院鬧鬼的傳聞，開始有點擔心，於是再次從鏡子望向那位長髮女子，這時她把頭髮梳起來，臉上卻沒有五官，嚇得阿詩立即衝出廁所，結果在廁所門口撞到正要進入廁所的女子，她當時被嚇傻了，很慌張的一直說：「小姐，女廁有鬼，你不要進去」，對方回應：「有鬼？你是不是撞見了？」阿詩又說：「是呀，我看見了她的臉，你不要進去就對了。」這時該女子一邊撥頭髮，一邊說：「那一定很可怕吧，是不是好似我這樣？」名詩抬頭大叫一聲便昏了過去，最後因嚇破膽而去世。據說阿詩為何會遇到無臉女鬼，是因她在看電影之前踩到紙錢之故。

而無臉女鬼的故事有另一個版本，阿詩被一隻女鬼所纏，要阿詩幫她辦一件事。阿詩依據女鬼給的地址找到一位婦人，發現女鬼是婦人去世已久的女兒，阿詩向婦人解釋其女兒之死是有冤情的，婦人感到疑惑，指當年她的女兒是吃壞肚子生病而亡的。而阿詩追查下去，發現女鬼是食物中毒死亡的。女鬼生前與男友到東城戲院附近的日本料理店吃飯時，吃下河豚肉中毒，當時以為是食店處理河豚時出問題，後來找到女鬼男友才得悉當時女鬼逼婚不成，反遭男友借機毒害，事件真相大白後，她便再沒有在戲院出現。

東城戲院在1974年正式停業拆卸，重新翻新變成現時的東城大廈，再有鬧鬼傳聞。（影片截圖）

（三）

這個故事發生在男廁，阿華看電影時上廁所，在鏡中看到有顆人頭般的東西飛過，他被嚇了一跳，以為是自己看錯而沒多想，他離開時回頭望向鏡子時，那顆人頭又出現了，眼睛還流着血瞪着他，嚇得阿華狂叫着衝出廁所。後來戲院多次傳出類似事件，戲院為了不想影響生意，便關閉該男廁。

東城戲院因為鬧鬼傳聞沸騰，人們不敢去看電影，生意一落千丈，最終在1974年正式停業拆卸，重新翻新變成現時的東城大廈，而翻新後再有鬧鬼傳聞，據說大廈最底兩層停車場，就是以前的停屍間，因此每晚12時後也沒有人敢取車，而辦公室的廁所也有人見到有長髮女子進入，但走進去又看不到有人。

而戲院結業原因，有指是當時灣仔有5間以上的戲院，因此競爭相當激烈，有人懷疑是同行捏造鬧鬼傳聞來打擊對手。