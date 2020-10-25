深夜保健室│男士迷思：戒自瀆增性能力？　雞排妹與專家解答疑難

男男女女也會對性有好奇，但不多人願意大方請教專業人士。「雞排妹」鄭家純所主持的YouTube節目「深夜保健室」早前請來性療師童嵩珍解答網民有關性事的疑難，原來只要單手便能知道男士的勃起角度是否正常，而不少人所說的「戒自瀆（戒J）」亦未能有助性能力。

雞排妹（鄭家純）性治療師童嵩珍，解答網民留言提出的性事問題。（「深夜保健室」授權）

「深夜保健室」早前請來性治療師童嵩珍，解答網民留言提出的性事問題，其中不少為男士們對於性能力的迷思，如她指出不少男生以為只要「戒自瀆」便可增強性能力的想法，其實是大錯特錯。她以有趣的比喻作解釋，指看A片如吃自助餐，而實戰性行為就是跟別人吃法式大餐，兩者不能混作一談，「吃自助餐跟法式大餐怎麼會相同呢？」。

至於男士的勃起問題，部分男士或會擔心勃起時角度未達正常標準，童嵩珍則教路，只要以一隻手便能自我檢測。她向鏡頭伸出單手示範，只要將手掌打開伸開手指，從姆指數下去至尾指的水平，便是男士20歲至60歲的大約勃起狀態，如20歲的男士勃起時只有中指的水平，便有機會有供血不正常的問題。

雞排妹也談及有網民稱沒有晨勃的問題，童嵩珍解釋，晨勃其實是身體的反射，理應每天也出現，事實上不只有晨勃，也有夜勃，而且每晚也會出現4至5次，大慨相隔90分鐘就有一次。如男士發現沒有晨勃或夜勃，則可能要檢查是否缺少檢查男性激素，或只是太少「操練」。

【本文已獲「深夜保健室」授權刊登】