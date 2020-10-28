蹲廁秒變座廁！淘寶神設計被網民取笑　產品原本畀呢幾類人用？

【淘寶／廁所／座廁／蹲廁】沒有做不到，只有想不到！近日網上流傳1張「蹲廁秒變座廁」的產品圖片，但是設計卻引來別人取笑，直指設計在如廁時會引致「屎」花四濺，極不衛生。該廁板每個叫價約400人民幣（約461港元），而且有一定銷量，更有賣家留言指「挺好不錯」、「效果很好」等等。

網上近日流傳這一張圖片，指內地有一種「蹲廁秒變座廁」的廁板，引來熱烈討論。（網上圖片）

點擊下圖睇下賣家點樣推銷產品，仲話其實好多優點好實淨！ ▼ ▼ ▼

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從網上在多個群組流傳的圖片可見，1個蹲廁的前方裝上了1支柱，柱上面就安裝了一塊可以放下來或收上去的廁板，如果放下來就會正好懸空在蹲廁上面，達到「蹲廁秒變座廁」的效果。

網民大多為設計並不衛生，點擊睇下佢哋負評原因！ ▼ ▼ ▼

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根據淘寶網頁上的介紹，這種廁板其實專門設計給去蹲廁有困難的人士，例如孕婦、長者、長期病患人士、殘障人士等等。安裝方法可以選擇固定牆上或地板上，更指產品使用「新型複合物料」，經實測可以承受多達600斤（約660磅）。

除上述介紹，該產品亦非無人問津，甚至有數以百計的買家評論，例如有人指「坐上去穩當，不錯」、「已經安裝好了，方便多了」、「省去了改裝座廁的工程費」等等，正評數目不少，不過亦有人指「坐上去感覺會不穩，將就着用」。當中部分買家評論，更有附上安裝後的圖片。

不過內地亦有唔少買家，即睇實際安裝效果！ ▼ ▼ ▼

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同場加映！（香港01製圖）