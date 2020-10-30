送車尾遇上對的人│九巴仔fb浪漫貼圖獲激讚　網民聞到hehe味？

【九巴／巴士仔／遇上對的人/艾蜜莉在巴黎/Emily In Paris】搭巴士、送車尾，肯定是人生必經階段，看着巴士絕情而去，像極了愛情！將生活片段以浪漫化包裝，不只是大文豪的手法，亦是向來貼地的「巴士仔」絕招，九巴facebook專頁「KMB 九巴專頁」周四上載最新圖片及帖文，把送車尾以浪漫手法包裝，配上一句「錯過一班車，遇上對的人」，令九巴仔成為等着偶遇的暖男，圖文出街不足2天已勁吸逾2000個讚好，但有網民憑1個小細節，竟然看到另有寓意，不禁留言問：「點解會話hehe？」

九巴在fb專頁上載圖片，明顯是模彷Netflix近期熱播的劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）風格。（fb「KMB 九巴專頁」圖片）

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「KMB 九巴專頁」周四（29日）中午12時上載圖文，九巴仔表示近日煲劇，女主角到了巴黎，因為摸錯門口而遇上男神男主角😍，結尾的一句是「呢啲咪就緣份囉hehehe❤️！」九巴仔從劇情中頓悟到，有時錯過了班車也未必是壞事，「話唔定下一班車上面有九巴仔等緊你呢！」有關圖片明顯是二創Netflix近期熱播的劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）。

Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）在全球熱播。

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如此浪漫的情節，在秋天日子理應令一眾單身狗網民「感懷身世」，但不少人卻看重「hehehe❤」這個字，發揮了許多想像，追問女主角是否「入錯樓層見到男主度喺度hehe？」專頁小編隨即現身解畫，笑指「係個女主角見到男主角咁靚仔，所以笑到hehehe咁啊」。

雖然小編立即解畫，但仍無法阻止網民的想像，有人留言指「hehehe“ ... 驚咗」、「九巴仔係毒L」、「點解會話hehe？」，亦有不少人分享追巴士卻追不到的經驗，又或是要求九巴加開個別路線的巴士。

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