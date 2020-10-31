萬聖節2020｜台幼兒園列6大不慶祝原因：沒教英文、糖果不健康

【萬聖節 / Halloween / 慶祝 / Trick or treat】今天是萬聖節（Halloween），不少學校近日都舉辦萬聖節派對，讓一班小朋友「扮鬼扮馬」盡情「敲詐」糖果，同時亦是家長大曬才藝的日子。不過台灣有幼稚園卻列出6大不慶祝萬聖節的原因，認為應節活動與學校的教誨有違背，獲得不少家長認同。

無論香港和台灣的幼稚園，都愛舉辦萬聖節派對。（示意圖，圖為凱莉山國際幼稚園提供圖片）

一年一度的萬聖節，不少學校都會舉辦萬聖節的相關活動，家長都要讓小朋友打扮成各種造型出席，並學習到處叫「Trick or treat！」去討糖果。不過位於台灣的「臺南市立第四幼兒園」近日在facebook專頁發文，表明學校不會慶祝萬聖節，並列出以下6大理由向家長解釋▼▼▼

結果帖文引來家長熱烈回應，不少人都理解及贊成學校的做法，「嚇人加討東西，不是我喜歡的文化」、「不媚俗的學校」，亦有網民表示，萬聖節猶如家長的「戰場」，替孩子預備慶祝裝扮確實令人疲累，「根本是幼兒園整家長節、家長亂裝扮小孩節」；但亦有人認為萬聖節不只得「討糖果」的環節，只是偶爾讓小孩輕鬆高興一番，無傷大雅。

同場加映：萬聖節暖心故事▼▼▼

外國曾有打扮成「吸血鬼」的小暖男，見鄰居糖果籃清空，作出一個窩心舉動感動百萬人。

萬聖節本是小朋友「搗蛋」的日子，但美國馬里蘭州一個小社區就發生了一件暖心事。8歲男童傑克遜（Jackson Champagne）周四（31日）晚到鄰居家討糖果，發現門前的糖果籃空空如也，他瞬間做出一個非常溫暖的舉動後離去。（01製圖/影片截圖）

+ 4 + 4 + 4

同場加映：小朋友各式可愛萬聖節裝扮▼▼▼

有台媽將兒子打扮成電線桿，更貼上出售凶宅廣告，笑倒網民。（fb「爆廢1公社」圖片）

+ 4 + 4 + 4

不少家長喜歡在萬聖節為小朋友打扮，去年「斷頭look」大熱，有媽媽把女兒打扮成「斷頭鬼」👇👇👇