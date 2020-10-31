台灣大媽縱狗追小孩　朝臉吐煙狂辱罵內地媽媽　台網民也看不過眼

赴台生活5、6年的中國籍配偶Lia，是一名YouTuber，時常發布影片讚賞台灣人的親切友善、生活品質等，不過她29日晚上發布一支新片，只見她將以往開朗的笑容收起，並說出自己在台首次體驗到「被歧視」的滋味，讓眾網友相當不捨。

Lia在她的頻道「焦慮主婦Lia」釋出新片，片中可見一名抱著狗的女子，嘴裡叼著菸，跟Lia衝突不斷……

遭帶狗大媽狂羞辱 點圖看看Lia講述事發經過及有關影片截圖：

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影片釋出19個小時，吸引12萬人觀看、5000多則留言，紛紛為她加油打氣，「支持妳，妳没有被打臉，哪裡都有壞人，不是妳的問題」、「像這種人其實不是因為妳是大陸人才有的反應，只是剛好讓她藉此亂咬而已」、「我是一個住在德國的台灣媽媽，對於『歧視』這種事情也很有經驗，但由我的經驗來說，會歧視別人的人，都是心地不善良」、「跟陸配沒關係啦！這種人到哪都惹人厭啊」、「台灣普遍教養好，但是妳要習慣台灣還是有些素養低下的人」、「讓妳見笑了，替她說聲抱歉」。

不過也有網友不認同，「我覺得那個遛狗的阿姨沒有什麼錯，她去攔你兒子也是希望他不要跑，狗就不會追，我自己有養狗，也常常不牽繩，敢不牽繩的狗狗一定就是溫馴的嘛」。

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