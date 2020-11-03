愛琴海地震3歲女童被埋65小時　奇蹟獲救緊握消防員姆指不放

愛琴海上周五（10月30日）發生強烈地震，波及土耳其伊茲密爾（Izmir）和希臘島嶼薩摩斯（Samos），至少93人死亡，逾1000人受傷，土耳其當局仍在進行搜救，周一（11月2日）成功救出被埋在瓦礫堆下達65個小時的3歲女童佩林切克（Elif Perincek）。

搜救隊當日在瓦礫堆中救出佩林切克，隨即用金色鋁箔保溫毯將她包裹起來，抬上擔架送進急救帳蓬內，期間佩林切克伸出右手緊緊握住一名消防員的右手姆指，彷彿害怕一旦鬆手便再次陷入黑暗及孤寂之中；有搜救隊成員激動到相互擁抱，部分人更忍不住落下男兒淚，場面感人！

被佩林切克緊握手指的消防員契利克（Muammer Celik）說，當時正在替她清理臉上的塵埃，「那孩子大難不死必有後福！直到最後一刻，我們絕不會放棄希望，當然也不會放棄拯救佩林切克的希望。」

醫護人員溫塞爾（Tolga Unsel）負責第一時間為佩林切克檢查傷勢及進行急救，「她靜止不動，我們起初以為她未能活下來，直到將她抬離瓦礫堆，她的眼睛才開始轉動。對我們而言，這實在是個奇蹟。」

土耳其衛生部表示，佩林切克是強震後在伊茲密爾斷垣殘壁下脫困的第106名生還者，她的母親、一對10歲大的雙胞胎姐姐及7歲的哥哥於震後23小時獲救，可惜哥哥送醫後不治。

愛琴海在10月30日發生強烈地震，震央位於土耳其西部對出海域，根據美國地質調查局，地震強度達7級，土耳其當局則指強度為6.6級。地震引發小型海嘯，導致海平面上漲，伊茲密爾省和薩摩斯部份地區水浸，造成一人遇溺身亡；土耳其災害與應急管理署共後錄得196次餘震，其中23次強度超過4級。

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