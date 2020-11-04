《鬼滅之刃》紅到入日本國會！菅義偉以「全集中呼吸」答問爆紅

日本漫畫《鬼滅之刃》紅遍全日本，動畫電影甚至僅上映17天便已登上日本史上第10大賣座電影。鬼滅熱潮除了風靡民間，席捲各大產業之外，原來亦早以悄悄走入政界。日本首相菅義偉日前在國會面對質詢時，就幽默地引用《鬼滅之刃》的台詞回答：「請容我使用『全集中呼吸』答詢。」

據日本產經新聞、朝日新聞等媒體報道，菅義偉周一（11月2日）出席眾議院的預算委員會，面對立憲民主黨眾議員江田憲司的質詢。菅義偉答詢時巧妙地引用《鬼滅之刃》台詞說，「因為質詢的是江田，請容我使用『全集中呼吸』答詢」。

日本首相菅義偉出席眾議院的預算預算委員會時，引用鬼滅之刃的台詞。（AP）

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菅義偉用《鬼滅之刃》台詞引來網絡熱論。在動漫《鬼滅之刃》中，「呼吸法」為故事中「鬼殺隊」用來增強肉身以對抗「鬼」的方式，例如有水之呼吸、雷之呼吸、風之呼吸等，而當中又以主角竈門炭治郎學習的「水之呼吸法」招式最為知名。

《鬼滅之刃》主角竈門炭治郎學習的「水之呼吸法」招式。（鬼滅の刃公式）

曾為政界伙伴 今成國會對手

而是次在國會上進行質詢的江田憲司與菅義偉為舊識，江田過去曾擔任前首相橋本龍太郎的秘書官，菅義偉1996年首次參加眾議員選舉時，江田亦曾幫忙菅義偉競選。

江田在質詢時說，他投身政界的契機就是菅義偉，但現在兩人卻是分屬不同政黨的政敵，令他非常感慨，從沒想像過會有這樣相互對壘的一天。而菅義偉亦表示，他也從沒想過兩人會以這樣的立場在國會論戰，希望往後能繼續互相競爭引領日本前進。

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