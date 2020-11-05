日本有股味道致港人「思鄉病」？網民回答超爆笑　公認是這種味！

日本是最受港人歡迎旅遊地區，相信不少人都有到訪過日本的經驗吧！不少網民表示，在日本剛下飛機的時候總會聞到日本的空氣中彌漫着一股難以名狀的味道，甚至有人會因為這種味道就會感覺到「回到」日本，而近日就有網民在討論區詢問到底在日本聞到的是什麼味道，最終得出的結論都令大部份網民深感認同！

旅遊禁令解除遙遙無期，不少人都「思鄉病」發作，希望可以早日「回到」日本。近日就有網民在台灣討論區PTT發文「日本是什麼味道？」，分享「每次去日本，總覺得有一股日本獨有的味道」，但是卻「不知道怎麼形容」。

有網民指出貴為港人旅行首選的日本，空氣中總彌漫着一股熟悉的氣味。

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帖文一出隨即引來熱議，有網民提出「是櫻花的味道」、「天皇的味道」、「肥宅臭」等各種創意回應。然而日本在國際上一直被認為是水準程度相當高的國家，到底彌漫氣味的正體是什麼？不少網民最終得出了「共識」。

究竟是什麼味道呢？▼▼▼

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另外更有曾到日本旅遊過的網民指出，日本空氣涼爽舒適，呼吸道過敏的困擾到當地都能一掃而空：

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