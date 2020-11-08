私家車泊電單車位被「前後包抄」　26友大呻：西貢北潭涌之日常！

【泊位／骨位／電單車／26／二轆】香港地少人多，車位就更見短缺！有網民在facebook群組上分享，稱在西貢北潭涌停車場有私家車泊在電單車位內，結果被電單車「前後包抄」。有26車友（兩個轆，即電單車友）表示，如果再有電單車需要停泊甚至可以連最後逃生門都包圍，使其插翼難飛以作教訓。另外亦有人笑言，私家車可以參考電影《車手》的「8000轉，2咪車」方法離開。

有網民在facebook群組上分享，指在西貢北潭涌停車場有私家車泊在電單車位內，引來網民熱烈討論。（網民劉先生授權）

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網民劉先生在facebook群組「香港鐵騎館（吹水區）」上分享照片，拍攝地點相信為西貢北潭涌停車場，照片可見2部私家車停泊了在電單車泊車區內，橫跨多個電單車位。2部車的車頭及車尾分別都被電單車包圍，而且距離十分接近，私家車開動時恐隨時釀成撞車。樓主就在帖文中表示，相片中見到的是「西貢之日常」，呼籲私家車車主「自己諗下點走」。

帖文引來網民熱烈留言，更有不少建議：

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