日本樹熊坐姿似「酒醉大叔」爆紅　招遊客打救農場　網民：人扮的

樹熊天生慵懶笨樣令不少覺得很治癒，因而擄獲不少粉絲。日本淡路島一處觀光農場，最近有1隻樹熊在網上爆紅，因牠在影片中的坐姿被網民形容是「錯過尾班車的酒醉大叔」，引來熱烈討論。農場在新冠肺炎疫情影響下原本收入大減而慘淡經營，詎料靠牠的人氣而勁吸遊客，成為農場的「救世主」，可謂「傻熊有傻福」。

日本淡路島1隻樹熊因其獨特坐姿，.在網上爆紅。（YouTube「イングランドの丘【公式】」影片截圖）

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據日本《讀賣新聞》報道，該隻雄性樹熊名為「大智」，2013年8月在農場出生，今年7歲，即等同人類的35歲。農場不時會上傳牠的影片，讓網民可看牠經常一下子坐下來發呆，百無聊賴的樣子吸引許多粉絲。負責飼養樹熊的農場職員後藤敦最近發布新影片，看到「大智」在房間內眈天望地，網民的重點紛紛放在其坐姿，表示像極了日本車站內「錯過末班車的酒醉大叔」。

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後藤在社交網站笑言，「我懷疑有矮小的大叔躲在裏面」，網民看過影片後也直指「根本人扮的吧！」、「裡面的工讀生不會太熱嗎」、「誰來把後面的拉鍊拉開，給他1罐啤酒」，更稱看着「大智」豪邁的坐姿，露出圓滾滾的肚子，就像看着自己。

小樹熊所在的觀光農場受疫情影響，在今年春季曾暫時開放2個月，收入大減，不過最近因為「大智」的超高人氣，前來參觀的遊客增加；後藤也表示要感謝牠成為農場的「救世主」。

日本職場有加班及應酬文化，經常見到打工族醉倒街頭或睡覺小休。（fb專頁「I Love "Salaryman" in TOKYO」圖片）

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