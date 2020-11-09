半夜返酒店見驚見「鬼修女」　醉酒台男嚇尿酒醒　真相笑爆網民

俗語有云，「平生不做虧心事，半夜敲門心不驚」，但有時看到可怕影像，也難免會先嚇一跳。有台男最近在深夜回到下榻的酒店，卻在走廊看到「鬼修女」站在房門，嚇得他頓時酒醒，走近仔細一看才發現真相。他在facebook上傳照片，不少網民亦表示：「一瞬間看到真的會閃尿！」。

喝醉酒的台男回到酒店，驚見房門前有「鬼修女」，嚇得他當場醒過來。（fb「靈異公社」圖片）

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該台男在facebook群組「靈異公社」發帖，表示某天深夜唱完卡拉OK後返回酒店，正當步往入住的房間的時候，在昏暗的走廊突然撞見「鬼修女」站在房門，1個高大人影像是穿着白袍，雙手拿着不明東西，甚至有腰身，讓本身喝得近乎爛醉的他「瞬間酒醒嚇尿」，驚呼：「喝的7手啤酒都白喝了。」

不過，台男走近一看，卻發現外形神似「鬼修女」的人影，其實是他與朋友向酒店外加的單人摺床和枕頭，職員預先為他們準備好，放在房門前，「白袍」實為白色防塵套，下方亦有滾輪，只是虛驚一場。

帖文引來熱議，不少網民同樣看錯而大嚇一跳，表示單看照片也被嚇倒，不敢想像在現場的話應如何反應，紛紛留言指「超級像的，真的會嚇到要收驚」、「嚇到飆髒話」，也有人捉弄樓主，笑言「真的不是鬼修女嗎，是不是你看錯了」，並稱「鬼修女」身材凹凸有致，「身高就挺嚇人的了」、「要腰有腰屁股又翹」。

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