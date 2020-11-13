172萬遊戲王卡丟魚缸　未婚妻一句話護屁孩弟弟　男友嬲爆悔婚

不少人都熱衷於收集集換式遊戲卡，很多人都以為區區一張紙片一文不值，但受收藏年代、市場流通量和稀有度等因素影響，某些卡的價格可以貴得令人匪夷所思！近日，一位內地男子因女友弟弟因一個屁孩動作，失去共49張約值172萬港元的超稀有「遊戲王」卡，不但一夜損失過百萬，還讓他氣得立即悔婚！

曾經風靡一時的遊戲王集換式紙牌遊戲，現時在世界各地仍然有大批玩家。（blogimg.jp）

早前一位內地網友分享朋友訂婚前的慘痛故事。一名張姓男子正和女友準備結婚，某日女友到訪男方家中，女友就讀國小一年級的弟弟一同前往，詎料弟弟一直大吵大鬧，哭喊要回家。

為了讓爸媽對女友有好印象並安撫弟弟情緒，張男便把弟弟帶到其擺滿珍藏的房間參觀。因張男是動漫迷，平日收集不少玩具、模型及卡牌，打算讓弟弟玩玩具分散專注力，弟弟非常感興趣，不再吵鬧。張男與女友遂到廚房幫助兩老一起準備晚餐。

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待張男回到房間後，竟發現桌上裝有價值連城的「遊戲王」卡的卡盒不翼而飛，苦尋無果。最後竟於家中魚缸發現浸至爛透的卡片「屍骸」。弟弟說因為無法打開卡盒，隨手將卡盒扔進魚缸，釀成今次「慘劇」。

張男自大學以來，就拼命存錢收藏「遊戲王」卡，是次「慘案」中遭殃的遊戲卡共49張，全是最高稀有度的「紅碎」卡，每張索價約2000至30000元人民幣（約2400至35000港元）不等，粗略估計張男損失約147萬人民幣（約172萬港元）。為了妥善保存卡片，張男更特地以亞加力盒子保存。

「紅碎」為遊戲王現存最高稀有度。（網上圖片）

事發後，張男大罵女友弟弟，弟弟當場痛哭。女友得知事情經過後表示，願意以這些卡片代替一部分禮金，希望大事化小，更反問他：「結婚重要還是卡片重要」男子父母也勸兒子不要因小事吵架，影響彼此感情。張男聽到女友這樣說火冒三丈，最後氣得奪門而去，悔婚不娶。

不少人難以理解何以區區紙片能有如此高價，甚至認為純屬炒作、「有價無市」。但原來在遊戲卡歷史上曾經出現過不少驚為天人的交易價格，而且在外國拍賣網e-bay上，亦可以找到大量近三個月內成交的天價交易，意味着如此天價絕非「無中生有」，而是實實在在的「有價有市」▼▼▼

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