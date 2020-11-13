打磨一年　稀有14.83卡「玫瑰花韻」粉紅鑽　匿名買家逾2億元投得

瑞士日內瓦蘇富比拍賣行（Sotheby's）周三（11日）以2660萬美元（約2.06億港元）售出一顆14.83卡的稀有粉紅鑽石。

在網上拍賣會中，該顆名為「玫瑰花韻」（The Spirit of the Rose）的鑽石競標價，數分鐘內就飆升至2100萬瑞士法郎（約1.77億港元），最終由一名匿名買家奪得。蘇富比拍賣師雷佩蘭（Benoit Repellin）形容「玫瑰花韻」是自然界的奇跡，而隨著粉鑽愈來愈稀有，其價格亦將不斷上漲。

俄羅斯鑽石開採公司阿羅莎（Alrosa）於2017年在西伯利亞東北部薩哈共和國（Sakha Republic）發現一顆27.85卡的原鑽，並將之命名為「Nijinsky」，以紀念傳奇芭蕾舞蹈家Vatslav Nijinsky。在工藝上，工匠足足花費了一年時間才把原石打磨並加工成為「玫瑰花韻」，而採用橢圓形切割是為了盡量保留鑽石的原有尺寸，以多重刻面突出猶如玫瑰花瓣的迷人粉紅色。

粉紅鑽石是世上最稀有且全球市場需求最大的寶石，所創下的世界紀錄可追溯到2017年，一顆名為「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star）的59.6卡鑽石在香港以7120萬美元（約5.52億港元）高價售出。蘇富比拍賣行指出，歷來售出的最昂貴10顆鑽石中，有5顆是粉紅色，且全都在過去10年內售出。