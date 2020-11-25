泰學童踏泥濘路上學　照片瘋傳揭苦況持續4年　一個原因無法解決

沒有事能阻擋上學的決心！近日泰國社交網站瘋1張照片，顯示穿着校服的年幼學童赤腳踏着狀況惡劣的泥濘路上學去，未到課室前已滿腳是泥濘。事件揭發有關情況原來已持4年，雖然政府部門曾派員到來了解，但報稱欠缺經費去維修，導致問題無法解決，引來網民熱議。

圖中可見右方是雜草叢生的農地，比泥濘路更難行，學童只能無奈選擇穿越泥濘路上學。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相中泥濘路位於泰國呵叻府暖泰縣，當地居民向傳媒表示，該道路屬公共土地，主要通往挽汪區一條住有7戶的村落。村內成人和小孩外出時都必須徒步越該條泥濘路，直至走到主要幹道後，才能向附近居民討清水洗淨雙腳，極為不便。泰國自10月以來接連降雨，導致泥土路處處是泥潭，走在路上變得更為困難。

有村民指出，村內各戶都亟待有關部門伸出援手，過去4年一直積極聯繫地方管理部門商討修路的可能性，當局亦曾派人到村內瞭解情況，然而由於預算不足，工程於一直懸而未決，情況未有半點改善。

同場加映：一人一個細個發覺自己屋企好窮的經歷 ▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

如何讓薄薄的荷包捱到下個月，是一門學問，有網民曾邀請大家分享生活中的慳錢大法，以下就盤點當中10大慳家方法，你又做唔做得到？▼▼▼