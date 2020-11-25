施政報告2020｜珍寶海鮮舫無償捐予海洋公園　網民FF：海鮮公園？

【施政報告2020／海洋公園／珍寶海鮮舫】特首林鄭月娥於今日（25日）公布新一份施政報告，當中提出「躍動港島南」，將南區塑造成充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區。她亦提到珍寶海鮮舫業主已經同意無償捐贈海鮮舫給海洋公園，以非牟利方式令海鮮舫重生。 珍寶海鮮舫旋即成為網民討論議題之一，不少人都好奇海洋公園與海鮮舫一起經營，變成「有得玩又有得食」，同時亦有人擔心海鮮舫保養支出昂貴，隨時成為海洋公園的另一項大支出，隨時「贏粒糖輸間廠」。

特首林鄭月娥今日宣布施政報告。（高仲明攝）

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林鄭月娥在施政報告中推出「躍動港島南」的想法，指南區在南港島線落成後交通基建得到改善，有極大潛力。躍動港島南的8個重點項目中，有3項與受疫情大受打擊的海洋公園有關，包括制訂海洋公園重生方案、以海洋公園為核心的海上旅遊路線、活化由業主無償捐贈給海洋公園的珍寶海鮮舫。

躍動港島南的8個重點項目之中有3項都與受疫情大受打擊的海洋公園有關。（資料圖片）

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其中甚受注目的是南區地標珍寶海鮮舫終於有未來去向，珍寶海鮮舫業主將無償捐贈海鮮舫給海洋公園，而政府將推動園方與非牟利機構協作，以非牟利方式令海鮮舫可以在香港仔避風塘重生，同時成為南區有歷史文化的旅遊景點。

事件引來網民熱烈討論，最大原因是作為保育瀕危物種的海洋公園與專門烹調海鮮的珍寶海鮮舫一起營運，難免引來網民「無窮想像」，更笑指未來可能出現下列活動或事件：

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網民亦有認真討論措施的可行性，但普遍認為成本過高，指「又多樣負債資產」、「每年保育要唔少錢啦」、「保養仲貴過收入」，更有人指「起動九龍東講咗8年都未有料到，躍動港島南咪又係得個嗡字」。

珍寶海鮮舫有逾40年歷史，於今年3月3日起突然暫停營業，令很多香港人都覺得可惜。海鮮舫昔日稱為「歌堂躉」，前身是專門為水上人開設的酒樓，後來受到商賈歡迎而發揚光大成為海鮮舫，而珍寶海鮮舫經過數次轉手及與旁邊的太白海鮮舫和海角皇宮合併之後，最後成為珍寶王國，被喻為「海上皇宮」。

周星馳《食神》便在珍寶海鮮舫取景。（《食神》劇照）

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珍寶海鮮舫是南區地標，內部的手工藝飾物及壁畫十分聞名，周星馳主演、1996年上映的電影《食神》亦曾在海鮮舫上取景，就連英女王伊利沙伯二世在1986年第二次訪港的時候，亦曾到海鮮舫上參觀。

facebook專頁「香港遺美 Hong Kong Reminiscence」在海鮮舫暫停營業之前亦曾到上面拍照，紀錄船上各處的中式工藝壁畫、雕刻和擺設。

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