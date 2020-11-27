台貨車司機違例駕駛被影相　激似彭于晏惹哄動　仲有啲似呢位影帝

台灣彰化縣有一民眾遭國道警察拍照舉發未繫安全帶，照片對焦準確，畫質相當清晰，與一般測速照相大相逕庭，令該名違規貨車司機疑惑「為什麼政府拍出來的比較好看？」，照片發到網路後，網友們紛紛笑稱「哇！貨車界彭于晏」。

日前該貨車司機於臉書公開社團「爆料公社」發文，「為什麼政府拍出來的比較好看……？為什麼……？你們的政府追焦照呢跟我的差不多嗎？」，並呼籲大家開車請繫安全帶安全第一，看好荷包最重要。社團小編也忍不住大讚一句「國家級追焦品質保證」。

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違規照片被放大後，依然清晰可見他於本月3日在國道一號駕駛著北京福田汽車的淺色小貨車，明確被紅線圈出未繫安全帶，不過意外把貨車司機臉龐拍得帥氣出色，剛好拍下手部動作擺在腦後的瞬間，恰似模特兒專業POSE。

網友們狂稱讚，「這張照片其實很值得~拍的不錯~表情認真且自然XD」、「我覺得蠻帥的，怎麼辦……XDD」、「文藝青年的姿勢」、「很像拍攝某型男雜誌」，還有人噴笑留言「這張3000值得啦」、「給攝影師一個讚，補捉到認真的眼神」，甚至建議司機將違規照換成臉書大頭照。

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