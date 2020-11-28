閨蜜借電腦無登出　女生收電郵揭友情背後絕望真相：當我是工具人

【閨蜜／女生友情】常有人說女生之間的友誼常存暗湧，閨蜜表面親近，不代表感情真的牢固。台灣1名女生近日在Dcard討論區發文，慨嘆把另外2名女生視為閨蜜，沒料到對方只把自己當工具人，感到十分傷心。樓主表示，早前邀約好友去嘉年華樂園，2人均以不同藉口推卻，沒料到自己向其中1人借出電腦後，因對方忘了登出，意外發現2人竟瞞着自己相約外遊。樓主不禁說：「很想當沒事，但是這樣的友情還是我想要的嗎？」

許多女生表面友好如好姊妹，實質暗裏勾心鬥角。（《閨蜜》劇照）

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樓主其後在帖文補充，指每次出去玩的時候，雖說要大家一起討論行程，但她們都不發表意見，就算時間迫近仍說很忙沒空沒意見，樓主只好處理好行程，而她一直還以為好友都喜歡其安排，沒料到這次意外看到電郵，會覺自己只是個工具人，所以傷心得在電腦前一直直接落淚。

網民紛紛安慰樓樓主，指事件讓她看清所謂有情真面目也不是壞事，社會上很多這種虛偽的人，要學懂保護自己；亦有網民分享同類經驗，指3位好朋友一同外出，自己像多了出來那位，「點雙人餐我永遠都是自己點單人餐的」，其後想通了，與其尷尬的3人相處，倒不如自己一個更自在。

同場加映：愛情心理測驗：假如你喜歡閨蜜的首飾，會有哪種反應？

A.去買同款首飾

B.不戴與人同款的首飾

C.向好友借來戴

D.要求好友送給自己