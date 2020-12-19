聖誕派對8大防疫禁忌　Board Game易播毒　屋企呢個地方好高危

【聖誕節2020 / 防疫】聖誕節將至，惟新冠肺炎疫情在港仍然持續，慶祝時不忘防疫，才是對摯愛親朋最好的聖誕禮物。英國當局日前就聖誕節提出防疫指引，希望市民遵守，雖然最安全的做法是停止一切不必要聚會，但假如家庭之間要相聚，亦應參照專家的建議，將風險減至最低。

雖然不少人會趁聖誕節與親友在家中開派對相聚慶祝，但面對疫情，最重要還是身體健康，盡可能減少外出。（《賤鄰2》電影劇照）

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本港第4波疫情持續，每日新增近百宗新冠肺炎個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君曾指其中不少個案涉及社交活動，呼籲市民減少聚會和外出。衞生防護中心在本月11日在facebook作出5點提醒，希望市民在聖誕節期間注意▼▼▼

1. 口罩和洗手不可少 2. 減少安排聚餐 3. 如自己覺得有較高風險或者有輕微病徵，就要做檢測 4. 避免出席人多擠迫的活動 5. 在餐廳享受美食時，緊守有關法例規定和聚集數目上限， 除進食外應戴上口罩

另一邊廂，英國政府轄下緊急事態科學委員會（Scientific Advisory Group for Emergencies，SAGE）早前針對聖誕節，亦發布了「過節指引」，提醒民眾切勿掉以輕心▼▼▼

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