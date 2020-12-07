馬拉男不慎觸碰漏電燈柱　與水牛齊觸電亡　網民柯南上身猜有內情

吉隆坡最近發生1宗罕見漏電致命案件，位於甘榜吧巴（Kampung Papar）一村莊的1名男子，因不慎觸碰漏電的電燈柱而身亡，但更令人驚訝的是，他旁邊有隻水牛亦因為觸電而同場斃命。當地警方仍在調查事件原因，但不少網民卻突然柯南上身，認為案情並非如此簡單。

位於甘榜吧巴（Kampung Papar）一村莊有男子因為不慎觸碰漏電的電燈柱而身亡，但更令人驚訝的是他旁邊有隻水牛亦因觸電而一同斃命。（網上圖片）

據當地媒體指，事件發生位於吧巴一村落，有村民在周日（6日）發現54歲的男子在屋前的籬笆躺下，當時已無意識，於是馬上報警。吧巴消防局派出7名消防員到場，他們更發現籬笆旁躺着1隻水牛，同樣已當場死亡。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

當地警方後來經初步調查指，估計受害者不慎觸碰在籬笆旁漏電的電燈柱，因觸電倒地身亡。而沙巴電力公司仍在調查事件。

不過，網民認為男子與水牛雙雙斃命實在離奇，更指當中可能有內情，他們甚至猜測事發經過，「一定是男子想捕捉水牛，自己卻被電死」、「有否想過水牛才是兇手」、「水牛與男子的關係不簡單」、們一定是有些原因才導致悲劇」。

（綜合）

有連登仔就曾分享煎蛇蛋的經驗，還大讚「效果好有驚喜」，口感似「新鮮出爐嘅麥當勞熱香餅」（慎入）▼▼▼

同場加映（01製圖）

+ 10 + 10 + 10

同場加映：癩蛤蟆真身原來係咁！！▼▼▼