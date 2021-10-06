十二生肖點解冇貓？多得老虎老鼠同隻豬　3個關於貓年嘅中國傳說

撰文：貓來了
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說起12生肖，相信每個人都非常熟悉自的屬相。但是貓一直是大家很喜愛的動物，可是在十二生肖裏卻沒有貓的位置，反而鼠佔據了第一位。
【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】
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