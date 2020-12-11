台爸爸手冊畫出迷你兵版《鬼滅之刃》「九柱」　香蕉之呼吸超爆笑

動畫《鬼滅之刃》轟動全球，電影版上映後，更屢刷票房紀錄，不管男女老少，都掀起一股「鬼滅熱」，日前一名爸爸就分享自己高超的畫畫技巧，直接把鬼滅9柱的角色與迷你兵完美結合，網友紛紛驚訝表示「請受小弟一拜」。

原Po林爸爸在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享，自己發揮創意，每天在讀小學女兒的手冊上，以迷你兵的模樣畫出不同鬼滅之刃角色，並在圖中暗藏自己的簽名。圖中可見林爸爸把迷你兵穿上鬼滅之刃裡鬼殺隊「柱」的衣服，連頭髮跟角色個性都詮釋的維妙維肖，簡直就像迷你兵在cosplay九柱。

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林爸爸非常認真的把九柱，即「炎柱」煉獄杏壽郎、「蟲柱」蝴蝶忍、「霞柱」時透無一郎、「音柱」宇髓天元、「蛇柱」伊黑小芭內、「水柱」富岡義勇、「戀柱」甘露寺蜜璃、「岩柱」悲鳴嶼行冥與「風柱」不死川實彌都畫了出來，最後畫完也讓他直呼「這是Banana之刃，然後我終於把九柱都簽完了」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「真是高手在民間啊」、「鬼蕉隊真威」、「兒子問我為什麼跪著看文章了」、「老師一定很期待改手冊」、「超強」、「怎麼可以這麼強」、「這老師太有福了」，還有網友留言敲碗「想看其他鬼滅角色的迷你兵」。

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