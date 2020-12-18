悲報！日本實施膠袋徵費　網民買沐浴露直放入袋　撞爆慘變成袋泡

【膠袋徵費】對於2009年已需「膠袋徵費」的港人而言，自備購物袋早已成為生活的常識。但日本在今年7月起才正式實施「膠袋徵費」，對膠袋相當依賴的日本人難免大呻不習慣，早前有女網民因為節省3日圓（約2毫港元）的膠袋費，購買沐浴露後直接放入袋中，詎料回家途中沐浴露被撞爆，釀成「成袋泡」的人間慘劇！

網民抱怨因為「膠袋徵費」而釀成這次的人間慘劇。（twitter@sakasakaykhm）

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日本其中一個令人驚訝處，就是到便利店買東西時，即使只買1件貨品，店員亦會用膠袋細心包裝好，惟貼心服務背後，對環境的影響卻一直為人所垢病。有見及此，日本於今年7月起正式實施「膠袋徵費」，不少當地人至今仍未習慣。

有女網民在twitter大吐苦水，提到日前買東西的時候，因為實施了「膠袋徵費」，所以沒有特別多要1個膠袋，選擇了把沐浴露直接放在手提包內，詎料在回家途中，沐浴露的瓶子受撞擊而爆裂，令他的袋子代變成「泡沫地獄」，樓主打趣地抱怨「是要徵費的這個國家的錯」！後來，她冷靜下來後進行了一連串爆笑自省，而一連串的推文亦引來大批網民讚好及留下大量爆笑回覆！

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