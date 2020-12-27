最鹹禮物！台男聖誕交換禮物收25公斤鹽　網民：把送的人醃起來

【聖誕節／拆禮物日／Boxing Day／交換禮物】聖誕節交換禮物，除了有一份節日期待，更多是純粹想求個開心，但這個玩笑實在開得太「鹹」了！台灣有男生於「拆禮物日」（26日）在facebook分享「驚喜」，表示自己特意選購了牛扒餐廳的餐券作交換禮物，豈料換來的居然是1包25公斤的鹽，網民一見到照片馬上笑翻，紛紛建議「把送鹽的人，用鹽醃起來」。原來不止台男人收到這款大袋裝的鹽，更有人提出明年可送出的「復仇禮物」選項，看來必定會冤冤相報了！

台男交換禮物收到25公斤裝的鹽，且額外附送多1包小鹽。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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台男在fb群組「爆怨公社」發帖，稱為了今年的聖誕交換禮物，特意準備了一家牛扒餐廳的餐券，未料換來的竟然是1包25公斤的鹽。從照片所見，這包鹽標明淨重25公斤，保存期限只有2年，但這個份量似乎一般家庭在2年年怎樣吃都吃不完，而隨大包裝的鹽，還額外附送1小包高級精鹽，光看照片都覺得鹹。

獲得這份「最鹹禮物」的台男，氣得說「我X你X的」，更稱如果下年有誰再找他這樣玩，「我就抓你起來DDT（摔角技）」。

另有人疑收到同包裝的袋鹽，放到網上想找人接收。（fb群組「爆怨公社」圖片）

帖文一出引來網民爆笑，幫他想出可以泡鹽水浴等方式消耗這包鹽，又笑言可以留來下年送人當報仇。更有網民上載照片，原來不少人都收到這包鹽，「看來25KG鹽巴聖誕節賣翻了」，更有網民將禮物放上其他群組，希望有人接收。也有人提醒，聖誕節玩之前最好要好好溝通，避免造成浪費。

網民爆笑留言：

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網民收各式聖誕禮物：

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網民建議下年「回禮」：

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