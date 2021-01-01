台男肛門痛內褲黐股溝　流血又流膿嚇窒醫生　屁股有毛特別易出事

一般人只要出現和下半身有關的病灶，除非已威脅生命，否則都會選擇拖到忍無可忍才就醫！台灣一名20多歲長相俊俏的男子，就醫主訴肛門痛，不時發出疼痛的「啊啊」聲，台灣美女醫師田知學請他趴在床上檢查，脫下外褲後卻遇到內褲被黏住的窘境，施力一拉患部乍現「血膿湯」，她一看傻眼：「已經弄得太爛了」。

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什麼是藏毛囊腫？台大皮膚科醫師王修含在網誌中提到，「藏毛囊腫」常與「藏毛竇」一起生長，為軟組織內藏毛髮的疾病，常發生在臀部股溝附近，又合稱「藏毛疾病」。該症狀患者大多為10-20多歲，25歲後患病率會下降，於40歲之後發生則更罕見。

提到藏毛疾病的主要成因，王修含也在文中解釋，包括毛髮多、成年男性、需久坐工作者，因臀部長時間與座椅磨擦，要特別留意；另外，本身股溝較深或是股溝內生長毛髮也要小心；肥胖、個人衛生習慣差的市民，都是高風險族群。

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