勁過影相！　日本神人超像真手繪畫作熱爆　網民：以為係實物

超像真畫作不是什麼新鮮事，但能在畫通畫紙上完美重現立體物品的質感呢？日本有畫師「慧人」近日以1幅極像真的鎖匙手繪畫紅遍日本網絡，當中還原度之高，甚至連鎖匙上的污垢都兼顧到，令網民不禁驚嘆：「以為是真實物品」。「慧人」以「擅長畫立體物品」而技驚四座，技藝之高甚曾登上日本NHK的電視節目！

日本神人「慧人」將畫作誕生的過程上載到網上。（twitter@Yassun0222K）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

日本畫師「慧人」分享了數張「鎖匙照」的草稿，講述該畫作的誕生過程。而紅爆網絡的極像真「鎖匙照」一出，即引來了日本NHK電視台的節目「ネット動画最前線」作出跟進報道。

若只是「像真」的畫，或許仍難在一眾超強畫師中脫穎而出，而「慧人」最令人驚嘆的是其獨有的「立體技法」，可以在紙上完全重現物品的細緻質感，技藝之高甚至引來各大廠商例如百事可樂、BOTANIST、CHILLOUT啤酒等都爭相找他以繪畫自家產品作宣傳！

👇👇👇點擊即看超像真手繪神作！👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

+ 6 + 6 + 6

👇👇👇同場加映：#這是我的代表作│手工、繪畫、攝影 日本神人勁作熱爆Twitter👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

+ 6 + 6 + 6