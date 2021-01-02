心理測驗│新年飲醉酒4種反應透視內心強大程度　追酒飲最懦弱？

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想知自己在新一年有否堅韌的意志面對任何困難，不妨用以下心理測驗快速測測看。

你內心足夠強大到面對任何困境嗎？（電視劇《驅魔麵館》劇照）

👇👇👇問題：你在除夕聚會飲醉酒，直覺認為自己會變成怎樣？👇👇👇

A. 趴在桌上入睡

B. 唱歌大笑

C. 發呆無語

D. 不斷要酒飲

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

👇👇👇不準偷看👇👇👇

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同場加映：心理測驗│一圖測你內心脆弱面

👇👇👇請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，然後往下看解讀。👇👇👇

請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A.女童

B.蝴蝶

C.士多啤梨

D.骷髏頭

E.樹木

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