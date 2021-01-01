聽障爸媽坐巴士手語聊天　男子做怪動作模仿　兒子轟：唔尊重人！

【聽障人士／手語】「關愛共融」並非口號，而是有賴市民實踐去支持，但有網民最近分享聽障父母被無禮對待的經歷，令人感到對方極無禮和不尊重他人。樓主表示父母是聾人，日前在巴士上以手語聊天時，未料車上另1名男乘客竟跟着模仿相關手勢，在友人面前做着奇怪動作，讓樓主父母的內心感到很不舒服。

有網民指聽障父母日前乘搭巴士，詎料有同車男乘客竟模仿他們打手語，然後做出奇怪的動作。（資料圖片）

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樓主昨（12月31日）在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，指昨天與聽障的父母乘搭巴士返回屯門，途中他們以手語閒聊，詎料同車1名男乘客「唔知係咪唔識尊重人」，竟在其友人面前「邊講嘢邊做啲奇怪動作」，疑似在模仿他們一家打手語。

樓主本人和父母心裏都非常不舒服，但由於不想打擾其他乘客，加上事出突然，當時未有出言阻止，也不知道該如何處理相關情況。他最後在文中指出，「我想表達嘅係，無論有冇聾人或其他殘疾人士在場都係好，呢位先生所做嘅嘢好冇禮貌完全唔識尊重人」，並希望該名男乘客的家人能教育他何謂尊重。

事主慨嘆說，雖然自幼已遇過不少恥笑和歧視，但想不到在現今社會仍有如此無禮的人。（電影《無聲吶喊》劇照）

帖文立即引來熱議，不少網民安慰樓主，希望她與父母能一笑置之，不要將個別的惡行放在心上，「加油啊樓主！唔使理啲無關痛癢嘅人」、「呢種人一定會再遇到，平常心自己過得開心最重要！」、「明白不好受，希望你不要為那人卑劣的行為而不開心」，但樓主則心酸回覆指，雖自幼已遇過不少這種歧視和恥笑，「只係冇諗過到現今社會原來都仲有呢啲人」。

（facebook群組「屯門公路塞車關注組」）

有巴士乘客上車後才發現八達通餘額不足，自己也沒有零錢，無奈巴士已開出，幸好徬惶之際獲不少好心乘客伸出援手，最終解決車資問題，過程讓她非常感動。

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