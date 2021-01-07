《男兒當入樽》拍電影　原來香港早有真人版　網民爆笑：恐怖片嚟

【男兒當入樽 / SLAM DUNK / 井上雄彥】日本漫畫家井上雄彥今日（7日）在Twitter投下震撼彈，他筆下的經典作品《男兒當入樽》將會製作電影版，半天已有逾11萬人轉發消息。雖然沒有公布是動畫還是真人版，但已引起網民討論演出人選。網民笑言香港早已拍過真人版，是1994年一部模仿男兒當入樽的同名電影《男兒當入樽》（Let's Go Slam Dunk），影迷仍記得戲中不少惹笑情節，例如三分線起跳入樽計3分等，更揶揄全套電影只有吳大維一人懂得打籃球，對籃球員來說是「恐怖片」。

井上雄彥今日宣布《男兒當入樽》會開拍電影版，不少粉絲擔心會是真人版。（Twitter截圖）

網民稱1994年香港已出過真人版《男兒當入樽》，但劇情沒有直接關係。（影碟封面）

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井上雄彥公布電影版消息後，全球《男兒當入樽》心情激動，主要是擔心會拍真人版。嘉禾院線隨後都在fb發帖文，叫大家準備好到時一齊衝入場，但也明白粉絲的想法，抽水稱：「Fans意願希望唔好係真人版啦。」

有網民在帖文內提醒，其實香港早於1994年就推出過「真人版」，是一部模仿《男兒當入樽》漫畫的同名電影《男兒當入樽》（Let's Go Slam Dunk）。由袁錦麟執導，鄭伊健、吳大維、麥家琪、古天樂、郭藹明、鄭則仕等主演，影碟現時在二手網站還可以找到。

以現今角度來看這電影卡士強勁，但當年許多主演都是初出茅廬，最有名氣的是模仿安西教練角色「田遠教練」的鄭則仕。不過拍完此片後，飾演山寨流川楓「波神高秋」的鄭伊健和古天樂都先後走紅。

鄭則仕模仿安西教練？鄭伊健花式入樽你睇過未？▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

雖然主打籃球，但劇情和原版的《男兒當入樽》沒有直接關係，更像是偶像劇，有熟悉香港電影的網民稱，主角們大多不懂打籃球，主演中只有飾演模仿櫻木花道角色「吳灌男」的吳大維懂得打籃球，「啲主角得吳大維一個識打籃球，鄭伊健嗰啲連波都未識拍」、「呢套真係驚嚇恐怖片……好多籃球員睇完都會有心臟病」，令人留戀的只有「當年的麥家琪」和港姐冠軍郭藹明。

戲中女角亦非常搶鏡▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

事實上，不時有網民提起港版《男兒當入樽》的爆笑情節，戲中常出現的花式入樽動作都是用特技完成，還有鄭伊健空翻上籃、吳大維三分線外起跳入樽、三分線起跳入樽計3分、鄭則仕雙手拍波運球過人再跳高投籃等情節，令人啼笑皆非。最諷刺的是除了吳大維看得出是有打籃球根底外，其餘演員「無一個識打」，反而要他演一個球技普通的人，而鄭伊健做「波神高秋」。

另外網民還提到當年摸不着頭腦的情節，最奇怪的是古天樂出場時間只約20分鐘，原本是跳高選手，更一次球都沒碰過「剩係溝女」，中途更會說要「追尋愛情」離隊。

戲中勁多爆笑情節，鄭則仕雙手運球，古天樂出場20分鐘波都沒碰過▼▼▼

（綜合）