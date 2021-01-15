趣一趣│日男雪地玩「畫車點睛」　愛車變勁萌識「眨眼」獲激讚

撰文：向樂高
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日本每逢冬天都會下雪，汽車舖滿積雪令一眾司機煩惱不已。日本有網民（twitter@dh22swa）在twitter上分享座駕照片，只見他在有積雪在車上畫出可愛的表情，令車頭燈頓變眼睛，一開一合似在「眨眼」，萌氣迫人。照片來網民熱烈討論，不少人更上載自家愛車的不同「表情」照，令人冬日亦感暖心。
在積了雪的車上畫上幾筆，即變成萌爆表情。（twitter@dh22swa）
車頭燈變成大眼睛了！（twitter@dh22swa）
按圖看網民分享愛車的「表情」照👇👇👇
（twitter@dh22swa）
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