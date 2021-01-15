趣一趣│日男雪地玩「畫車點睛」　愛車變勁萌識「眨眼」獲激讚

日本每逢冬天都會下雪，汽車舖滿積雪令一眾司機煩惱不已。日本有網民（twitter@dh22swa）在twitter上分享座駕照片，只見他在有積雪在車上畫出可愛的表情，令車頭燈頓變眼睛，一開一合似在「眨眼」，萌氣迫人。照片來網民熱烈討論，不少人更上載自家愛車的不同「表情」照，令人冬日亦感暖心。