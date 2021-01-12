返屋企一定先沖涼換衫？抗疫必做小習慣引熱論　呢種情況最慘…

新冠肺炎疫情持續肆虐，港人在過去1年至今的生活亦有改變，為了抗疫而養成不同清潔習慣。最近就有網民於連登討論區撰文，詢問「幾多人返屋企會即刻沖涼換衫」，引來大批網民討論。

樓主表示自從疫情爆發後，就開始改變習慣，每次回家後第1件事就是洗澡換衣。（Getty Images）

該網民「用戶名稱更改中」最近於連登討論區撰文，以「幾多人返屋企會即刻沖涼換衫」為題，詢問各人的抗疫小習慣。樓主表示自從疫情爆發後，就開始改變習慣，每次回家後第1件事就是洗澡換衣，引來大批網民讚好支持，亦留言分享自己的抗疫習慣。

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但亦有網民稱回家後第一時間並非先洗澡，「唔會，食完飯、打陣機後先沖」、「依家咁凍唔想咁快除衫」。網民更指最慘的是因為家中使用儲水式熱水爐，「想沖都冇得沖」，「好羡慕返屋企就有得沖涼嘅人，用儲水式爐返到屋企仲要開爐等10幾分鐘先有得沖，又唔敢坐櫈要坐地下，依家地下又凍」。

網民更指最慘的是因為家中使用儲水式熱水爐，「想沖都冇得沖」。（Getty Images）

部份網民則表示未有疫情前，保持衛生習慣亦是必要，「我認同係要提高個人衛生認識，戴口罩、勤洗手、出完街返屋企第一時間沖涼同消毒個人用品」、「條街太多細菌同塵，先清潔是常識吧」、「唔沖涼就瞓真係搞唔掂」。

（連登討論區）

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