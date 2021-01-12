珍惜眼前人｜台爸未及兌現承諾病逝　女兒發奮考入大學結局藏洋蔥

「最心痛是，愛得太遲」，人總在失去的當下才懂得珍惜。最近台灣1名女子在網上發文，分享升中時與父親的1段往事，稱當年父親承諾假如她考獲全班前3名，便送她1部iPad，雖然她達成目標，惟父親病情惡化，最終在兌現承諾前不幸病逝。自此她繼續努力，最後更考入頂尖的大學，終得以安慰地說「爸爸應該很以我為傲吧」，父女情感動不少網民。

有台女分享與父親的回憶，指當年升中一考獲全班前3名，但父親因病無法兌現送禮的承諾，但她數年後考入大學，希望父親能以她為榮。（《父親與伊藤先生》劇照）

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該名台女在Dcard討論區發帖，表示自己升中一時，父親曾與她約定，只要她在考試中獲全班前3名，便會買iPad送給她。樓主很努力達成目標，並考獲全班前三，可惜父親後來因病入院，最終魂歸天國。由入院至病逝只有短短10天，讓樓主一時手足無措，但她多年後卻以另一種方式「報答」父親：

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帖文一出，大批網民立即感受到滿滿的父女之情，「爸爸一定為妳感到驕傲」、「是洋蔥，妳加了洋蔥」、「妳很棒！爸爸一定很開心」。另有人提到自己也有類似經歷，留言安慰樓主，「都在當時感受過爸爸深深的愛，那就夠了，繼續努力生活讓他繼續很驕傲，一起加油」。樓主其後亦窩心回應，認為父親即使已離開人世，但相信「會用不一樣的方式愛我們的」，希望大家多多珍惜身邊的人。

（Dcard）

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