趣一趣│日水族館慶新年　海獺豪食2隻高級龍蝦　慵懶食相萌翻網民

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動物過新年該怎樣慶祝？日本鳥羽水族館近日上傳最新的飼養日記，飼養員為小海獺Mei-chan送上新年厚禮──2隻高級伊勢龍蝦！只見Mei-chan悠閒地浮在水上，緊緊抱着載有龍蝦的砧板不放，吃得津津有味。慶祝活動由1月1日舉辦至1月3日，所以Mei-chan共可吃到6隻伊勢龍蝦！

圖片在Twitter瘋傳，大批網民直呼可愛並表示「吃得比我還好。」、「海獺一臉吃到美食，非常幸福的樣子wwww」、「也太豪華了吧！」。

海獺悠閒地在水中的姿態萌翻網民。（twitter@cyph01）

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