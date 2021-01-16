港男約剪髮　1句激嬲髮型師遭斥：我唔係貨品　網民激辯誰對誰錯

所謂「禍從口出」，最嚴重莫過於說錯話得罪人卻不自知。最近有網民分享在髮型屋遇到的奇怪經歷，表示他向正在休息的髮型師打招呼，說了句「我今日book咗你3點」，其後突然遭對方責罵，讓他非常愕然和不解，不知道是自己的說話沒禮貌，還是髮型師太敏感，引起網民熱議2人誰對誰錯。

有網民分享剪頭髮的經歷，指自己打招呼後無故被罵，引起網民討論。（資料圖片）

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網民「黑色幽默大師」在連登討論區發文，憶述昨（14日）外出剪頭髮，在店外看到相約好的髮型師吸煙休息，他遂上前打招呼，並說「Hello啊，我今日book咗你3點」，詎料對方聽後「突然躁躁哋」，反斥他「我唔係貨品啊，唔好用個book字啊」。

事主頓時目瞪口呆，一時反應不及便說聲「OK」，其後到店內剪頭髮。不過，他事後始終想不通，「我想搞清我咁講其實係唔係真係好無禮貌？定係個髮型師敏感？」他又稱日後不會再光顧該髮型屋，同時多加注意措辭，「冇諗過佢咁介意呢啲字眼……唉，有時做人真係好難」。

事主不解是自己的說話無禮，還是髮型師太敏感。示意圖，非當事人。（Unsplash / Ashkan Forouzani）

帖文一出立即引來網民激辯，有人認為錯不在樓主，批評是髮型師「太有性格」、動輒發怒，「我會話約咗囉，不過佢似有啲脾氣喎，下次咪搞」、「咁有吉士，畀着我就掉頭走」。部份網民則認為事主的說話確實有「痛腳」，「『book咗3點』同埋『book咗你3點』好大分別，後者應該性工作者先會畀人咁叫」。

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