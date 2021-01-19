從89000個數據分析12星座人格特質　人馬愛搞曖昧原來有科學根據?

星座文章一直都是很熱門，尤其是對於女性讀者而言，為什麼呢？因為女人是較情緒化的生物，這是生理構造及一些後天因素所造成。

戀愛總是充滿不確定性，我們總是想在不確定的愛情關係裡尋求一個方向或答案，像是一種信仰。只是每個人的信仰不同，像是有人求神問佛、有人信仰占卜等。其實這些方法都是求一個心安，不管是哪一種方法，更重要的是，需要的是靠自己的努力實現。

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你總不可能會因為星座運勢說：「你今年會發大財」，然後你就辭掉工作，在家睡覺等發財。或者，占卜大師說：「你會遇到真命天子」，你就跟現任男友分手，等著遇到另一個對象。

我們藉由不同管道求來的方向和答案，都只是給你的人生參考，應該由你自己來寫劇本星座並不是絕對值，是透過收集的資料進行分析得到的結論，並不適用在每個人身上，有間數據公司收集了八萬九千條的數據進行分析，得到以下十二星座的某些特質。

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我們經常容易將過往遇到的人及經歷的事情，統歸為這個星座的特質。有時候我也會以過往親身的經歷來統計和歸類星座，以下是我個人觀點，我遇到的金牛座男人在事業方面都很優秀但是也很好色，處女座女生心思細膩會很容易想太多，水瓶座的男生很容易情緒化，天蠍座的情緒地雷點都很奇怪，獅子男很大男人主義但會把女友寵得跟小孩一樣，雙魚座內心有很多小劇場等。

特羅恩（Troen）認為，星座是人格類型的「速記」，可以用來說『這些是我喜歡的那種人』的一種非常簡單的方式，相容性歸結為個性特徵，而占星術則適用於理解人格特質。

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但是其實有時候撇開星座，你會發現許多網上不同星座特質都可以套用在自己身上每個星座都有悲傷、脆弱的時候。不論你對於任何星座的印象是如何，每個星座其實都有單純、有趣、簡單的一面。

很重要的一點！壞伴侶是不分星座，有時候，你就是真的遇到一個渣男或壞女人，不要天真的想在星座版找到這個人為什麼會對你不好，因為這就是他的問題，與星座無關。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：xiaoagnesbaby，原文：為什麼我們總愛在星座版尋找答案？】