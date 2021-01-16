高富帥暖男誤娶「大話老婆」　狂買名牌稱高學歷　驚揭真相決離婚

夫妻之間最大的忌諱是謊言，一旦失去信任恐難以相愛如初。有韓國網民近日分享高富帥哥哥誤娶「大話老婆」的悲慘經歷，指哥哥1年前識妻子，女方自稱在知名外國公司上班，擁高學歷，且常買名牌生活非常奢侈。正當大家都以為2人十分登對之時，哥哥婚後不久得知真相，發現太太原來滿口謊言，學職工作統統都是假的，他一怒之下決意離婚。

有韓男在結婚後數天，才得知愛買名牌的妻子一直隱瞞諸多秘密，讓他一怒之下提出離婚。（《最愛女人購物狂》劇照）

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該名網民在討論區以「隱瞞職業和學歷的大嫂」為題發文，表示哥哥是典型的高富帥暖男，身高183厘米，在中國留學後回流，在韓國某大企業從事海外業務，不久與1名女子互有好感，女方亦積極展開追求，最終雙方交往1年後步入婚姻，日前完成註冊。

樓主指，大嫂一直自稱在外企工作，並且擁有學歷高，加上鍾愛名牌手袋和衣服，經常打高爾夫球和普拉提（Pilates），毫不吝嗇地大花金錢，但每個月也會定存200萬韓圜（約1.4萬港元），故認為大嫂是活得自在的漂亮女性，與哥哥非常匹配。

韓男揭發妻子的謊言後非常失望，坦言已經失去夫妻間的信任。（《我想和你好好的》劇照）

不過，在2人結婚後數天，樓主發現哥哥滿臉愁容，一問之下才得知哥哥揭發了妻子真實一面，原來大嫂並非外企職員，而是由人力資源公司派出的接待員，學歷方面也有所隱瞞，過去的奢侈生活則全靠父母出資，可謂「大話冚大話」。

樓主的哥哥大感絕望，雖然女方事後不停游說，表示既然已結婚，希望他能夠諒解並繼續一起生活，惟哥哥坦言已對太太失去信任，將來很難再面對她，希望提出離婚訴訟。有網民看後對男方深表同情，紛紛留言指「馬上去找專門辦離婚的律師吧」、「肯定說了更多謊」、「真是充滿虛榮心的女人」。

（jjalbox）

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