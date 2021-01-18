室友帶女友過夜變寄居　好食懶住唔畀錢　港男嘆：成條寄生蟲咁

同一屋檐下，最重要是室友之間能接受彼此的生活習慣。有網民近日發帖指，自室友數個月前帶女朋友回家後，其女友便幾乎在他們家定居下來，即使男友不在家也不會離開；有份使用家中日常用品，卻從未有意分擔相關開支，讓事主直斥對方「成條寄生蟲咁」。

有男網民表示早前與友人合租單位，惟對方數月前帶女朋友回家後，其女友每天都在他們家過夜，讓他大感困擾。（《愛回家》劇照）

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網民「和氏璧」在連登討論區以「有冇人試過好似養埋個frd條女」為題發帖，指早前與朋友一起租屋居住，不久對方便幾乎每天都帶女友回家過夜，直至現在「搬埋入嚟咁款」，「日日都係度，就算個朋友有時唔喺度，都唔肯走」。

事主為此非常困擾，並指由於租住的單位沒有房間，故每天幾乎與室友的女友朝夕相對，生活很不方便。另外，他一直與室友平分紙巾、牙膏等生活用品的開支，「條女都用咗幾個月，一啲表示都冇」，形容對方猶如「寄生蟲」般。

樓主稱室友的女朋友從不分擔家中開銷，卻每天都在使用他們家的日常用品。（電影《上流寄生族》劇照）

不少網民紛紛為事主獻計，例如建議他也帶女友回家，但事主回應指租住單位面積細，女友家人不准2人同居；亦有人提議「你話你女朋友投訴」、「叫佢比多份，唔肯就唔同佢夾啦！搵第2個朋友夾租啦！」、「私下同你個朋友講，我諗佢自己都會醒水夾多份」。為了預防同類事件發生，有網民則認為必須事先約法三章，「租前已經要約法三章㗎啦，準唔準帶人返來過夜，再唔係就要夾返1/3」。

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