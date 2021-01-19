數據分析《天竺鼠車車》爆紅秘密！2分40秒影片網民睇足半個鐘？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-19 17:30

日本原創電視定格動畫《PUI PUI天竺鼠車車》，可愛的外型加上無厘頭的劇情，讓它被譽為「2021年1月冬番霸權」，第1、2集在「木棉花」官方YouTube各創下超過20萬觀看數，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，自上週開播後討論聲量超過6000筆，網友直呼「新毒品來了」。

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《PUI PUI 天竺鼠車車》是用羊毛氈製作的定格動畫，是一個車體為天竺鼠的世界，人類會進入天竺鼠體內駕車，一集僅2分40秒的時間，全程沒有台詞與對白，全靠表情、動作表達劇情，目前官方目前官方共推出了5位主要的天竺鼠車車角色。

「PUI PUI」指的是天竺鼠的叫聲，裡面的角色配音採用真的天竺鼠的叫聲，並融入了天竺鼠的生活習性，讓有養天竺鼠的飼主表示「看了真的很療癒」、「作為一位天竺鼠飼主，看了心情好好」。

《天竺鼠車車》開播兩個禮拜的時間討論聲量達6461筆。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2021/01/01~2021/01/18））

可愛生動的外型，再加上出乎意料的劇情發展，讓觀眾常常在不知不知覺看了好幾次，明明片長僅2分40秒，卻有許多網友看完表示「一集看一小時不是很正常嗎」、「一集30分鐘我也就看一次而已，怎麼播放數這麼高啊」，由於《天竺鼠車車》會讓人「一直想看下去」，有網友戲稱「《天竺鼠車車》是新毒品」、「小孩才看鬼滅，大人都在看《天竺鼠車車》」。

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2021年01月18日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『天竺鼠車車』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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