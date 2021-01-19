曖昧女生約嚴寒下長洲露營　港男分享奇葩約會　這樣做獲讚真男人

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-19 21:00

孤男寡女到野外露營，還要是曖昧對象，當然會令人無限幻想。有男網民日前發文，指一位曖昧已久的女生相約於上周嚴寒日子露營，本來血氣方剛的樓主都有所準備，不過約會過程卻不如想像中發展，事後更被女生讚「真男人」，但他卻形容自己是「懦夫」，令網民爆笑住安慰。

有男網民日前投稿至facebook專頁「名校Secrets」，講述跟曖昧對象於僅得4度的天氣下，相約到長洲海邊露營的經歷。（《太陽的後裔》劇照）

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該男網民日前投稿至facebook專頁「名校Secrets」，講述跟曖昧對象於僅得4度的天氣下，相約到長洲海邊露營的經歷▼▼▼

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樓主的幻想與現實對比引起網民爆笑，但亦有人認同樓主果然是「真男人」，認為他是真心喜歡該女生，才會寒冬下陪她上山下海，更着樓主感情事上慢慢來，不要心急，「你都值得人欣賞嘅……唔好學壞呀」；但有網民卻認為是不利狀態，「真男人，係唔係派咗好人卡？」

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