新冠肺炎｜台男女情不自禁火車上濕吻5分鐘　為親熱除口罩被鬧爆

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-21 12:30

新冠肺炎肆虐全球，民眾辛苦抗疫，都知道公共場合需要攜戴口罩，保護自己也保護他人，但日前台灣有對情侶似乎把防疫當耳邊風，竟在火車上把口罩脫下，忘我的熱吻起來，讓看到網友直呼「年輕人就是太衝動了」。

原po在「Dcard」上發文表示，18日晚間搭乘火車自強號時，一覺醒來，竟然驚見一對奇葩情侶，兩人抱著親了至少五分鐘，久到還看到他們的舌頭，且兩人沒親吻的時候，也一直站在中間擁抱擋路，口罩還完全沒有戴好。從照片中可見，兩人真的就大辣辣的站在車廂門的正前面，完全不顧旁人眼光，吻得渾然忘我。

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原po接著說，男生後來到了中壢就下車了，要不是列車長來的太慢，不然就能看到一個尷尬的局面了，對於這種傻眼行徑，讓她直呼「出門在外，請大家控制好自己的小頭，謝謝」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「出來玩還敢沒戴」、「口罩拉下來直接喇....有多飢渴」、「一直喇一直爽，全世界都是他們的主場」、「笑死，要分別了很不捨喔」、「幫他們訂一間房啦」、「我真心不懂能在公眾場合這樣做的人」、「真的很好奇這些人都不會覺得羞恥嗎……」。

提醒民眾，疫情下搭乘火車必須強制戴口罩，只有吃飯時能拿下來，近日疫情有變嚴重的趨勢，就算分別很不捨或不害臊大眾的眼光，還是得為了防疫忍耐才能保護自己與他人。

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有電視節目特意走到餐廳觀察客人們有否進行「口罩聚餐」，但發現不少人在上菜前有戴口罩，上菜後就直接除下口罩至用餐完畢：

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